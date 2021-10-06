Tunus'ta 2018 belediye seçimlerine katılan 80 liste düşürüldü - Haberler
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Tunus'ta 2018 belediye seçimlerine katılan 80 liste düşürüldü

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel
Tunus'ta 2018 belediye seçimlerine katılan 80 liste düşürüldü

Tunus'ta Sayıştay hakimi Fadile al-Kerkuri, ülkede 2018'de yapılan belediye seçimlerine katılan seçim listelerinden 80'inin düşürüldüğünü açıkladı.

Tunus'ta Sayıştay hakimi Fadile al-Kerkuri, ülkede 2018'de yapılan belediye seçimlerine katılan seçim listelerinden 80'inin düşürüldüğünü açıkladı.

Hakim Kerkuri, Tunus resmi ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, 2018'de yapılan belediye seçimlerine katılan listelerden 80'inin düşürüldüğünü ve bunun ön karar aşamasında olduğunu söyledi.

Nihai kararların seçim yasasında öngörülen usul ve sürelere uygun olarak çok ileri bir aşamada verileceğini aktaran Kerkuri, listelerin hangi partilere ait olduğu konusunda bilgi vermedi.

Bu arada Kerkuri, mahkemenin, 2019 yasama seçimlerine katılan listelere ilişkin mali hesabın yatırılmaması ve hibenin hak sahiplerine verilmemesi ihlalleriyle ilgili de 350'den fazla ön karar verdiğini belirtti.

Kerkuri, Sayıştay'ın, Ocak ve Şubat 2021'de, siyasi reklam ve yasa dışı finansman gibi seçim suçları şüphesiyle ilgili 30'dan fazla dosyayı cumhuriyet savcılığına sunduğunu ifade etti.

Hakim Kerkuri, Sayıştay'ın bu çalışmalarının, 2019 yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için erken seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin genel raporun ve partilerin raporunun yayınlandığı Ekim 2020'den itibaren başladığını sözlerine ekledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 Ekim'de yargıya, 2019 seçimlerinde mali ihlal başta olmak üzere yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması konusundaki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunmuştu.

Sayıştayın, önceki milletvekili seçimlerinde partilerin mali denetimine ilişkin görevini yerine getirdiğine işaret eden Said, ancak bu raporların üzerinde durulmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde (2019) her türden ihlalin işlendiğini savunan Said, genel seçimlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edildiğini söylemişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri
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