Tunus Merkez Bankası, ekonomik krizden IMF ile çıkmak istiyor - Haberler
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Tunus Merkez Bankası, ekonomik krizden IMF ile çıkmak istiyor

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus Merkez Bankası, ekonomik krizden IMF ile çıkmak istiyor

Tunus Merkez Bankası Finans ve Dış Ödemeler Genel Müdürü Abdulkerim el-Esved, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile hızlı bir şekilde müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi.

Tunus Merkez Bankası Finans ve Dış Ödemeler Genel Müdürü Abdulkerim el-Esved, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile hızlı bir şekilde müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi.

Esved, Moody's'in Tunus'un kredi notunu B3'ten Caa1'e düşürmesinin ardından Tunus resmi ajansına (TAP) açıklamada bulundu.

Genel Müdür Esved, "Ekonomide yapılacak reformların en kısa zamanda hayata geçirilebilmesi için hükümetin hızlı bir şekilde IMF ile müzakerelere başlaması gerekiyor." dedi.

Uluslararası piyasanın, finans ve derecelendirme kuruluşlarının güvenini yeniden tesis etmek için IMF ile masaya oturulması gerektiğini belirten Esved, şunları söyledi:

"Uluslararası piyasalara olumlu mesaj gönderebilmek için öncelikle Tunus İşçi Sendikası, Sanayi Ticaret ve Sivil Toplum Sendikası ile hükümetin ekonomideki reform programları konusunda bir anlaşmaya varması gerekiyor."

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten dün yapılan açıklamada, Tunus'un uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden ihracatçı notunun B3'ten yüksek risk anlamına gelen Caa1'e indirildiği duyurulmuştu.

Uzun zamandır siyasi istikrarsızlığa sahne olan Tunus'ta, yeni kurulan Necla Buden Ramazan hükümetinin önündeki en büyük problemlerin başında ekonomik kriz geliyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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