Tunus Meclisi: Milletvekillerinin maaşlarının ödenmemesi Anayasa ihlalidir

Tunus Meclisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararların ardından milletvekili maaşlarının ödenmemesinin Anayasa ihlali olduğunu bildirdi.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in milletvekili ve danışmanların maaşlarını durdurması Anayasa'nın ciddi bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Milletvekili maaşlarının ödenmemesi kararının üzerinden bir aydan uzun süre geçtiği hatırlatılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said tarafından alınan olağanüstü kararların ardından Anayasa'nın 80. maddesine göre Meclisin çalışmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, maaşların ödenmemesinden dolayı vekillerin ve danışmanların hayat şartlarının zorlaştığı belirtildi.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na bakanlar kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, bakanlar kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta uzun süre sonra görevlendirilen Başbakan Necla Buden Ramazan'ın kurduğu hükümet 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından görevine başladı.

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