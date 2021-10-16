Tunus Genel İşçi Sendikası, demokrasi bahanesiyle dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu bildirdi - Haberler
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Tunus Genel İşçi Sendikası, demokrasi bahanesiyle dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu bildirdi

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus Genel İşçi Sendikası, demokrasi bahanesiyle dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu bildirdi

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), her ne sebeple olursa olsun Tunus'un içişlerine hiçbir koşulda dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), her ne sebeple olursa olsun Tunus'un içişlerine hiçbir koşulda dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Ülkenin en büyük sendikası olan TGİS tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Demokrasiyi savunma bahanesiyle ulusal egemenliğimizi ihlal edecek dış müdahale kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Tunus'a karşı kışkırtan lobilerin ve birtakım siyasi parti mensuplarının dış müdahaleye taraftar olduğu iddia edilen açıklamada, "Terör saldırılarına, ülkenin yoksullaşmasına ve ekonomik kriz karşısında sessiz kalanlar, başarısız demokrasi dersleri vermeye çalışarak eski sömürgeci zihniyeti devam ettirmek istiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'un iç meselelerini Tunusluların çözebileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Tunus barışçıl yollarla kendi problemlerini çözecektir, her dış müdahale ülkenin çıkarlarına zarar veriyor ve iç çatışmayı körüklüyor. Tunus'a yardımcı olmak isteyen tarafları yolsuzluklarla mücadele etmeye, ülkenin dış borcunu yeniden yapılandırarak ekonomiye destek olmaya çağırıyoruz." denildi.

25 Temmuz'da alınan olağanüstü kararların desteklendiği açıklamada, "Yolsuzluk ve başarısızlığın hakim olduğu siyasi süreç, alınan kararlar ile demokrasiyi güçlendirmek ve cumhuriyetin değerlerini pekiştirmek için bir fırsat. Sivil ve sosyal bir devlet inşa etmek için 25 Temmuz öncesine dönüş yok." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'e çağrıda bulunulan açıklamada, olağanüstü kararların uygulanmasıyla ilgili bir süre tahdidi konulması talep edildi.

Geçtiğimiz perşembe günü, ABD Tunus Büyükelçisi'ni kabul eden Cumhurbaşkanı Said, Tunus'un siyasi durumunun tartışılmak üzere ABD Kongresi gündemine alınmasından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Ayrıca geçtiğimiz cuma günü, Avrupa Parlamentosu'nda, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının Tunus'taki demokratik ve siyasi sonuçları değerlendirilmiş ve salı günü Tunus'un iç durumunu incelemeye almak üzere bir oturum düzenleme kararı alınmıştı.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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