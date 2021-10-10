Tunus Dışişleri Bakanlığından, 'ülkenin içişlerine müdahale edilmesi' çağrılarına tepki - Haberler
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Tunus Dışişleri Bakanlığından, "ülkenin içişlerine müdahale edilmesi" çağrılarına tepki

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Tunus Dışişleri Bakanlığından,

Tunus Dışişleri Bakanlığı, bazı siyasi çevrelerin, dış güçleri, ülkenin içişlerine müdahale etmeye çağırmasını kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, bazı siyasi çevrelerin, dış güçleri, ülkenin içişlerine müdahale etmeye çağırmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunus, bazı siyasi çevrelerin ve siyasetçilerin dış güçleri ülkenin içişlerine müdahaleye çağırmasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu çağrıların, ülkenin demokrasi tecrübesini baltalamayı ve dış ilişkileri ile dostluklarını zedelemeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu tür açıklamaların "daha önce üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler tarafından" yapılmasının şaşırtıcı olduğu belirtilen açıklamada, çağrının kim tarafından ve hangi yabancı güçlere yapıldığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, bazı kesimlerin, yabancı ülkelerden ülkenin içişlerine müdahale etmesini istediğini belirtmişti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Tunus Gazeteciler Sendikası tarafından dün yapılan açıklamada, Said'in aldığı kararların ardından basına yönelik baskıların arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said, hak ve özgürlüklerin korunması konusunda daha önce verdiği sözleri yerine getirmeye çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Said, daha önce pek çok kez diktatörlük rejimi kurmak ya da hak ve özgürlüklere zarar vermek niyetinde olmadığına dair açıklamalar yapmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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