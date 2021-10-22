Tunus Cumhurbaşkanı Said, yapmayı planladıkları ulusal diyaloğun yeni bir referandum türü olacağını söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yapmayı planladıkları ulusal diyaloğun yeni bir "referandum" türü olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Said, Kartaca Sarayında İletişim Teknolojileri Bakanı Nizar Bin Naci ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Said, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yapmayı planladığımız ulusal diyalog yeni bir referandum türü olacak. Tüm Tunusluların ve özellikle gençlerin de katılacağı, öncekilerden farklı, şeffaf, samimi ve geniş katılım sağlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurtdışında yaşayan Tunusluların da "ulusal diyaloğa" katılmalarının önemine dikkat çeken Said, "Ulusal diyaloğa geniş katılım sağlanması için ülkenin her tarafından ulaşılabilecek sosyal medya platformlarının kullanılması kararlaştırıldı." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Said, dün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından, hükümetin, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için gereken iradeye sahip olduğunu, gençlerin de katılacağı, öncekilerden farklı, şeffaf ve samimi bir ulusal diyalog başlatacaklarını duyurmuştu.

Ulusal diyalogda siyasi ve seçim sisteminin ele alınacağı ve diyalogun belli bir zaman dilimi içinde, yeni düşünce ve formüller çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilmişti.

Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurduğu bir dizi olağanüstü kararlar almıştı.

Alınan kararların ardından ülkede yaşanan siyasi krizden kurtulmak için birçok siyasi oluşum "ulusal diyalog" çağrısı yapmıştı.