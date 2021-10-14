Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkenin çıkarlarını hedef alan kişilerin diplomatik pasaportlarının iptalini istedi - Haberler
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkenin çıkarlarını hedef alan kişilerin diplomatik pasaportlarının iptalini istedi

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkenin çıkarlarını hedef alan kişilerin diplomatik pasaportlarının iptalini istedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahibi kişilerin pasaportlarının iptal edilmesi talebinde bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahibi kişilerin pasaportlarının iptal edilmesi talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlene ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Said, "Adalet Bakanımızdan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." dedi.

Yurtdışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını söyleyen Said, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söyledi.

Tunus Diplomatlar Sendikası'ndan 9 Ekim'de yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı el-Munsif el-Merzuki'nin "yabancı bir ülkenin yetkililerini ülkesine karşı cezai önlemler almaya davet ettiği" iddia edilmişti.

Sendika, Merzuki'nin diplomatik pasaportunun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Suçlamaları reddeden Merzuki ise yaptığı açıklamada ülkesinin aleyhine çalışmadığını, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını söylemişti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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