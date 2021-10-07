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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Merkez Bankası Başkanı ile ülkenin mali durumunu görüştü

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Merkez Bankası Başkanı ile ülkenin mali durumunu görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi ile ülkenin mali durumunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi ile ülkenin mali durumunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, Cumhurbaşkanı Said'in, ülkenin mali ve ekonomi durumu ile kalkınmayı sağlayacak siyasi reformları görüşmek üzere Merkez Bankası Başkanı Abbasi'yi kabul ettiği duyuruldu.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmede 2021 mali yılı hesaplarının yanı sıra kamu borcuna ilişkin dosyalar ile 2022 yılı mali programı ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Son 9 aylık dönemde yabancı yatırımda %9,5 gerileme olduğuna dikkat çekilen açıklamada, geçen yıla oranla yatırımın aynı dönemde 23.09 Milyar Dinar'dan (8.16 Milyar Dolar) 20.9 Milyar Dinar'a (7.4 Milyar Dolar) düştüğü belirtildi.

Yabancı yatırımındaki düşüşün yanı sıra IMF ile herhangi programın olmamasının ülkenin uluslararası kredi notuna olumsuz yansıyacağı kaydedilen açıklamada, önümüzdeki dönemde yabancı yatırımı çekmek için gayret edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Görüşme, Merkez Bankası'nın dün yapılan olağan toplantısı sonrası yayımladığı raporun ardından gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın yıl sonu raporu

Merkez Bankası olağan toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkenin kırılgan mali durumundan dolayı kamu maliyesindeki bozulma ve petrol fiyatlarının artmasıyla kamu borcunun arttığı belirtilmişti.

Raporda, kamu maliyesindeki ve bütçedeki açığı kapatmak ve ulusal ekonomiyi desteklemek için parasal ve finansal göstergelerin gelişiminin yakından takip edilmeye devam edileceği kaydedilmişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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