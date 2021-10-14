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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis Başkanlık Divanındaki 5 üst düzey yetkiliyi azletti

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis Başkanlık Divanındaki 5 üst düzey yetkiliyi azletti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclis Başkanlık Divanındaki 5 üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclis Başkanlık Divanındaki 5 üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

Said'in azil kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Said, Meclis Başkanlık Divanı Başkanı Ahmed el-Meşriki ile Divanda görevli Vesim el-Hadravi, Esma el-Cemmazi, Muhammed el-Giryani ve Cemal et-Tahir el-Aviy'in görevine son verdi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da tüm yetkileri elinde toplayan olağanüstü kararlar almasıyla başlayan siyasi kriz devam ediyor. Said'in kararlarına başta Nahda Hareketi olmak üzere pek çok siyasi parti karşı çıkmış ve bunu Anayasa'ya yapılmış bir "darbe" olarak nitelendirmişti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Ülkede Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine de 11 Ekim'de göreve başlamıştı.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri
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