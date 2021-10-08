Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Gabes Valisi'ni görevden aldı - Haberler
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Gabes Valisi'ni görevden aldı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Gabes Valisi'ni görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Gabes Valisi Munci Samir'i görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Gabes Valisi Munci Samir'i görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gabes Valisi Samir'in görevden alındığı belirtildi.

Samir'in görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından, Monastır Valisi Ekrem el-Sebri, Medenin Valisi Habib Zevat ve Zağvan Valisi Salih Metravi'yi de görevden almıştı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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