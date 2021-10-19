Tunus açıklarında 340 düzensiz göçmen kurtarıldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Tunus açıklarında 193'ü yabancı uyruklu 340 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Deniz Muhafız Bölge Birimlerinin ülkenin güneyindeki Safaks açıklarında yasa dışı göçe yönelik 18 operasyon düzenlediği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda 193'ü yabancı 340 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, yasa dışı göçü organize ettikleri belirlenen yabancı uyruklu 4 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.