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Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Tunceli Valiliği, kendilerini Tunceli Valisi olarak tanıtıp para isteyen şahıslar konusunda vatandaşları uyardı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valiliği, kendilerini Tunceli Valisi olarak tanıtıp para isteyen şahıslar konusunda vatandaşları uyardı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı şahısların telefondan iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Tunceli Valisi olarak tanıttıktan sonra para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 acil hattına bildirmeleri dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır" denildi. - TUNCELİ

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