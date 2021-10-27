Tunceli Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Tunceli Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

TUNCELİ Valiliği, Vali Mehmet Ali Özkan'ın ismini kullanarak, dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ Valiliği, Vali Mehmet Ali Özkan'ın ismini kullanarak, dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin telefonla iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan olarak tanıttıktan sonra para talep edip, dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği bildirdi. Açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 Acil hattına bildirmelerinin, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title