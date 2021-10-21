Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu - Haberler
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Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Tunceli'de güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığı operasyonla ilgili acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli'de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 operasyonunda, ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit düştü. Rabbim, şehidimizin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin, makamı cennet, mekanı ali olsun inşallah" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
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