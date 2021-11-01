TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ - Haberler
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TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı.

Tunceli'de akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için kent merkezinde bir araya gelen taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf Ve Sanatkarlar Odası önüne geldi. Taksiciler burada kontak kapatarak açıklama yaptı. Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, ' Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok' dedi.

TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ

TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ

TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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