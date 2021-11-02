Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş ve 2 polis memuru hafif yaralandı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş ve 2 polis memuru hafif yaralandı.

Polis memuru M.A'nın kullandığı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü, araçtaki uzman çavuşlar M.İ.S. ve S.E. ile polis memuru R.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan M.A. ve R.T. Tunceli Devlet Hastanesi'ne, M.İ.S. ve S.E. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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