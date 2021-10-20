Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu

Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Örenönü Tabiat Parkı'na giden vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin B.D. ye ait olduğu tespit edildi. B.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
BAŞINDA DARP İZİ OLAN ERKEK CESEDİ BULUNDU

BAŞINDA DARP İZİ OLAN ERKEK CESEDİ BULUNDU

 Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok

Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title