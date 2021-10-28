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Tunceli'de örtü yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunceli'de örtü yangını büyümeden söndürüldü

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kısa süre içerisinde ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kısa süre içerisinde ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Demirkapı köyü bölgesinde henüz bilinmeyende bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Tunceli'de örtü yangını büyümeden söndürüldü

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