Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye para cezası kesildi - Haberler
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Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye para cezası kesildi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye para cezası kesildi

Tunceli'de kaçak keklik avladıkları tespit edilen 9 kişiye para cezası verildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kaçak keklik avladıkları tespit edilen 9 kişiye para cezası verildi.

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, koruma kontrol faaliyetleri kapsamında denetlenen 79 avcıdan 9'unun kaçak avcılık yaptığını belirledi.

Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak para cezası kesildi, avladıkları 14 kekliğe de el konuldu.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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