Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 9 kişiye idari işlem uyguladı.

TUNCELİ (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 9 kişiye idari işlem uyguladı. İncelemelerde 14 adet ölü keklik ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak avcıların tespit edilmesi için de çalışmalara hız verildi. Denetimler kapsamında ekipler, Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 9 kişiye idari işlem uygularken 14 ölü keklik ele geçirdi.

Denetimlerin sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title