Tunceli'de ikinci doz aşısını yaptıran öğrenciye bir çift ayakkabı hediye - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de ikinci doz aşısını yaptıran öğrenciye bir çift ayakkabı hediye

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat
Tunceli'de ikinci doz aşısını yaptıran öğrenciye bir çift ayakkabı hediye

Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Valiliğin başlattığı "Aşını Ol Hediyeni Al" kampanyası kapsamında ikinci doz aşısını yaptıran olan lise öğrencilerine ayakkabı hediye edildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Valiliğin başlattığı "Aşını Ol Hediyeni Al" kampanyası kapsamında ikinci doz aşısını yaptıran olan lise öğrencilerine ayakkabı hediye edildi.

Aşılamada yüzde 73,8 oranla mavi kategoriye geçmeye yaklaşan kentte başlatılan kampanyaya katılan 11 öğrencinin ödüllendirilmesi için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ikinci doz aşısını olan tüm öğrencilere hediye sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bugün ikinci doz aşısını olan gençlerimize hediyelerini verdik. Hedefimizde sağlıklı, sağlık açısından daha güvenli bir Tunceli var. Gençlerimize teşekkür ediyorum, önderlik yaptılar." dedi.

Lise öğrencisi Rojin Yollu ise ikinci doz aşısını yaptırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Öğrencilerden Melisa Aktaş da herkese aşı olma çağrısında bulundu.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Tolga Akış
Spor Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunceli'de ikinci doz aşısını yaptıran öğrenciye bir çift ayakkabı hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:22:47. #1.11#