Tunceli'de gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak

TUNCELİ (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 71,5 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olan Tunceli'de, gençlerin aşılanma oranını arttırmak için "Aşını Ol Hediyeni Al" kampanyası başlatıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgının halen devam ettiğini hatırlattı.

Salgın süresince ildeki herkesin kurallara uyarak yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Özkan, "Tabi bunun peşi sıra bir diğer tedbir ve büyük silah olarak da aşımız, aşılama çalışmalarımız devreye girdi. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ilimizin her bölgesinde ve her köşesinde aşılama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu çalışmalar içerisinde bizler için en önemli olan hareketli nüfus dediğimiz gençlerimizi aşılamak ve aşıya özendirmek." dedi.

Özkan, ulusal bir firmanın katkılarıyla kent genelindeki tüm liseli öğrencilere yönelik "Aşını Ol Hediyeni Al" kampanyasını başlattıklarını belirtti.

Kampanya ile birinci ve ikinci doz aşılarını olan gençlere okulları vasıtasıyla hediyeler ulaştırılacağını aktaran Özkan, "Bu noktada İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve görevli arkadaşlarımız her türlü desteği ve yardımı gençlerimize ve ailelerimize sağlayacaklar. Bütün gençlerimizi hem kendilerini hem anne ve babalarını hem de Tunceli'yi korumak üzere aşı olmaya davet ediyoruz. Aşınızı olun hediyenizi alın." diye konuştu.