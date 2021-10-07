Tunceli'de çiftçilere hububat ve yem bitkisi tohumu dağıtıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de tarım arazilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumu desteğinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım programında, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 41 hibeli 383 ton 450 kilogram sertifikalı hububat tohumu ve "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında ise yüzde 50 hibeli 121 ton 925 kilogram sertifikalı yem bitkisi tohumu üreticilere teslim edildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı açıklamada, kentte tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini ve bu seneki ödeneklerin iki katına çıktığını söyledi.

Bu ödenekle 30 bin dönüme tahıl ve yem bitkisi ekileceğini belirten Özkan, "Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Bu vesileyle de bütün çiftçilerimize, emek veren arkadaşlarımıza tavsiyem lütfen suyu ve sulamayı bilinçli yapalım ve yürütelim. Bu sayede hem verim artsın hem de su kaynaklarımız doğru ve verimli kullanılsın. İnşallah önümüzdeki yıl hepimiz ve hepiniz için bereketli ve bol verimli bir yıl olur. İnşallah Allah emeklerinizi, emeklerimizi zayi etmez. Şimdiden bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya ise hayata geçirilen projeler ile ekilmeyen tarım ve nadas arazilerinin ekiminin yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaya, tohum desteğiyle çiftçilerin gelirinin artacağını dile getirerek, "Ayrıca ilimiz önemli bir küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığına sahip. Yem bitkisi ekiliş alanlarının artırılmasıyla ilimizin kaba yem ihtiyacı da karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası (TTSO) Başkanı Zeynel Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ve çiftçiler katıldı.