Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı - Haberler
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Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde, çoklu Kovid-19 vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle 19 Ekim'den itibaren 10 gün süreyle giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

Muhtarlık ve filyasyon ekipleri marifetiyle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmaların hassasiyetle yürütüleceği belirtilen açıklamada, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına ciddiyetle uyulması gerektiği kaydedildi.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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