TUNCELİ (İHA) - - Tunceli'de helikopterler, kurtarma operasyonları ile yemleme çalışmalarında da kullanılıyor

TUNCELİ - Tunceli'de askeri helikopterler, terörle mücadelenin yanı sıra hayvan saldırılarında yaralanan vatandaşların da imdadına yetişiyor. Helikopterler özellikle kış mevsiminde zor şartlarda yaşayan yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarında da aktif şekilde kullanılıyor.

Tunceli'de terörle mücadelenin en önemli unsurlarından askeri helikopterler bu mücadelenin yanında değişik amaçlarla da kullanılıyor. Tunceli'deki acil hastaların Elazığ'a sevklerinde kullanılan helikopterler, yine kırsal alanda ayı ve domuz gibi yaban hayvanı saldırısında yaralanan vatandaşların da imdadına yetişiyor. Bugüne kadar birçok kurtarma operasyonunda kullanılan askeri helikopterler özellikle kış mevsiminde başta yaban keçileri olmak üzere yaban hayvanlarının yemlenmesi çalışmasında da aktif şekilde kullanılıyor.

Helikopterler sayesinde bugüne kadar bir çok insanın yeniden hayata tutunması sağlanırken, helikopterlerin terörle mücadelenin yanı sıra ihtiyaç duyulan anlarda kullanılmalarına devam edileceği kaydedildi.