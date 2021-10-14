Tunceli'de annelere

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, annelere "Narkorehber" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi" (UYUMA) hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında annelere kentteki okulların toplantı salonlarında "Narkorehber" hakkında sunum yapıp broşür dağıttı.

Ekipler ayrıca kadınlara, akıllı telefonlara indirilen UYUMA mobil uygulamasının kullanımı hakkında da bilgi verdi.