Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da Muhtarlar Günü kutlandı

ERZİNCAN (AA) - Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tunceli Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, kent merkezi ve ilçeler adına Tüllük Köyü Muhtarı İmam Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra muhtarlar, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ağrı

Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve berberindekiler ise Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Demir ve beraberindekiler, törenin ardından Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Vali Varol ile görüşen Demir, mahalle ve köy muhtarlarıyla valilik tarafından Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Varol, buradaki konuşmasında, muhtarlığın yıllar geçtikçe önemini korumaya devam ettiğini söyledi.

Ardahan

Ardahan Valiliği bahçesinde düzenlen törende, muhtarlar, Ardahan Merkez Muhtarları ve Köyleri Güzelleştirme Dernek Başkanı İnönü Mahalle Muhtarı Müjdat Bölük ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra muhtarlar Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Erzincan

Erzincan Belediyesi önündeki törene, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan, merkez köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlar, Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası kentteki muhtarlara Erzincan Valiliğince Kule Park'ta yemek ikram edildi.