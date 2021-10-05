Tümör alınınca 91 kilodan 70 kiloya düştü

Tunceli'de yaşadığı sırada şişkinlik şikayeti ile doktora başvuran 25 yaşındaki Kader İşçi, hızla kilo almaya devam edince önce ikinci çocuğuna hamile olduğunu sandı. Ancak gebelik testi negatif çıktı. Şişkinliğinin enfeksiyon kaynaklı olabileceği söylendi ve bir süre idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gördü. Şikayetleri bitmediği gibi, şişkinliğine hazımsızlık da eklendi ve artık günlük hayatını sürdürmekte zorlanmaya başladı. Manisa'da tekrar doktora giden genç kadına çekilen MR'ın ardından aylar sonra teşhis konabildi. 7 ay içinde 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan İşçi'nin yumurtalıklarında 35-40 cm çapında dev bir kitle olduğu tespit edildi. İstanbul'a gelen İşçi, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol'a başvurdu ve hemen ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.

"PANDEMİDEN SONRA BÜYÜMÜŞ KİSTLERİ DAHA SIK GÖRMEYE BAŞLADIK"

"LİTERATÜRDE ÇOK SIK GÖRMÜYORUZ"

AMELİYAT, HASTADAN ÇOK DOKTOR İÇİN ZORLU GEÇİYOR

"İYİ HUYLU KİTLELER HIZLI BÜYÜMEZ"

"HAMİLEYKEN KARNIM BU KADAR BÜYÜMEMİŞTİ"

Kader İşçi, şikayetlerinin 7 ay önce başladığını söyleyerek şu bilgileri verdi: "Normalde 55-60 kilo ağırlığında biriydim. Karnım git gide şişmeye başladı. İlk başta hamile olduğumu da düşünmüştüm. Ama tahlillerim negatif çıktı. Sonra ağrılarım eklendi. Sanki parçalanıyormuş gibi bir sancı yapıyordu. Doktora gittim, ilk başta enfeksiyon dediler. İdrar yolu enfeksiyonu olabilir diye düşündüler. Daha sonra kabızlıktan olabilir dendi. Başka bir doktora gittim o da benzer teşhisleri koydu. Bu arada 91 kiloya kadar çıktım. Artık doktora gitmekten vazgeçtim, bıraktım artık, umutlarım tükenmişti çünkü. Manisa'ya gittim, bir kadın doğum doktoru MR istedi. Artık dayanamayacak şekilde ağrılarım başlamıştı. MR sonucunda bir kitle tespit edildi. 35 santim civarı büyüklüğündeydi. Ondan sonra Taylan Bey'e geldik zaten. Ameliyatı nasıl gerçekleştireceğini anlattı ve sonra ameliyatımı oldum. Ameliyata girdiğim gün 91 kiloydum, şu an 64 kiloyum. Ameliyattan çıktığımda 71 kiloya düşmüştüm. Hiçbir şekilde dışarıya çıkamıyordum, uyuyamıyordum, yemek yiyemiyordum. Kendimi odaya kapatmıştım artık, sadece uzanabiliyordum. Onda bile rahat edemiyordum. Hamileliğimde bile bunların hiçbirini yaşamamıştım. Şimdi hayatım çok değişti, artık hareket edebiliyorum, yürüyebiliyorum, istediğim her şeyi yapabiliyorum."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri