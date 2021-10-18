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Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu, Muhtarlar Günü'nü kutladı

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu, Muhtarlar Günü'nü kutladı

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu (TÜMFED) Başkanı Selami Aykut, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

İSTANBUL (AA) - Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu (TÜMFED) Başkanı Selami Aykut, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Aykut, yazılı açıklamasında, 19 Ekim 1829'da Sultan 2. Mahmud tarafından yayımlanan fermanla İstanbul Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarında kurulan muhtarlık müessesinin 187 yıldır devam ettiğini kaydetti.

Muhtarlıkların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde önemli rol oynadığını ifade eden Aykut, Türkiye'de 31 bin 963 mahalle ve 18 bin 229 köy olmak üzere toplam 50 bin 292 muhtarın görev yaptığını belirtti.

Aykut, "Seçmen, muhtarının 24 saat kapısını çalabileceği, siyasal değil çözüm merkezi olduğunu bildiği bu kurumu kendisine daima yakın hissetmektedir. Keza bizlere göre dünyada örneği olmayan en önemli işlevi de genel-yerel idare arasındaki, iş yükünü çoğaltacak ve zaman zaman çatışma yaratacak ortamlardan uzak, vatandaşla devlet kurumlarını karşı karşıya getirmeyen aracı kurum olarak bu sistemde yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
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