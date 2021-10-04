Karaismailoğlu: "Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek...
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın TÜH-İŞ ile YOL-İŞ arasında imzalanan 19.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzaların atılması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın TÜH-İŞ ile YOL-İŞ arasında imzalanan 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi Töreni'ne katıldı. (2)