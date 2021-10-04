Karaismailoğlu: 'Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek... - Haberler
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Karaismailoğlu: "Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek...

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın TÜH-İŞ ile YOL-İŞ arasında imzalanan 19.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzaların atılması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın TÜH-İŞ ile YOL-İŞ arasında imzalanan 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi Töreni'ne katıldı. (2)

Karaismailoğlu: Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek...

Karaismailoğlu: Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek...

Karaismailoğlu: Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek...

Karaismailoğlu: Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek...

Karaismailoğlu:
AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karaismailoğlu: 'Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek... - Haberler
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