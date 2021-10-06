TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi - Haberler
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TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) tahliye edilmek istenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binası önünde toplanan bir grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) tahliye edilmek istenen Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Adalar İlçe Temsilciliği binası önünde toplanan bir grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

TÜGVA'nın Büyükada'daki Adalar İlçe Temsilciliği binasının sözleşmesinin İBB tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi ve tahliye kararı alınması neticesinde sabah saatlerinde birçok zabıta ve polis ekibi bölgeye geldi.

Polis ekiplerince Büyükada İskelesi'nin üst bölümünde bulunan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğine giriş çıkış yapılmasına izin verilmedi.

TÜGVA temsilcileri hukuki sürecin sonlanması için bina içerisinde bekleyişini sürdürürken, içeride bulunan zabıta ekipleri ile bazı kişiler dışarı çıkarıldı.

Bu sırada polis ekipleri, çeşitli sloganlar atarak binanın tahliye edilmesini isteyen gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine güvenlik güçleri ile gruptakiler arasında tartışma, ardından da arbede yaşandı.

Kısa süreli arbedenin ardından çevik kuvvet ekipleri gruptakileri buradan uzaklaştırdı. Grubun bina çevresinde bekleyişi sürüyor.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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