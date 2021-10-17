TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama - Haberler
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TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama

AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin, "Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin, "Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz." dedi.

Taksim Camisinde kıldıkları sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili grup adına açıklama yapan Şanlan, CHP Adalar ilçe örgütü ve zabıtaların tahliye kararı yokken TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi'ni işgal ettiğini söyledi.

Şanlan, şöyle konuştu:

" 'Tahliye kararı varsa gösterir misiniz?" diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp edildi yaralandı. Yetmedi TÜGVA'ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur ve sağduyulu bir şekilde direndik, hukuk içinde hakkımızı ararken gaspa, çapulculuğa asla izin vermedik, 'yalanlar değil hakikat kazanacak' dedik. Allah'ın yardımı, gençlerin kararlılığı sayesinde kazandık, ilçe binamızı geri aldık. Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu, ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladı. TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Amaçları TÜGVA'lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz."

Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarıyla ilgili de "CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize 'lağım' diyerek küfür etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz, bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim vakıflarımıza 'kamu kaynaklarından para verdiler' iftirası atanların kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama
AA / Kerem Alperen Kaya - Son Dakika Haberleri
TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama Açıklaması

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama Açıklaması

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Haber: TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama - Haberler
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