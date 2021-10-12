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TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama Açıklaması

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel
TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama Açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA), Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) öne sürdüğü iddiaların ve yayınlanan "sözde" belgelerin vakıfla alakası olmadığı belirtilerek, "Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli...

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfınca ( Tügva ), Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) öne sürdüğü iddiaların ve yayınlanan "sözde" belgelerin vakıfla alakası olmadığı belirtilerek, "Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız" açıklaması yapıldı.

TÜGVA'nın açıklamasında, vakıf olarak 4 Ekim'den bugüne büyük hukuksuzluklar ve iftiralarla karşı karşıya kalındığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Önce CHP Adalar İlçe Başkanı ve İBB'ye bağlı zabıtalar, CHP üyeleriyle beraber TÜGVA Adalar Gençlik Merkezimizi bastı, arkadaşlarımızı darbettiler, eşyalarımızı gasbettiler. Yetmedi, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 39 ilçe teşkilatına çağrıda bulunup adeta gençlere karşı bir linç girişimi edasıyla insanları Adalar İlçe Gençlik Merkezimizin önünde toplanmaya çağırdı. Bizim vakur ama taviz vermeyen duruşumuz sayesinde Kaftancıoğlu'nun hem bu provokasyon çabası hem de TÜGVA hakkında attığı tüm yalan ve iftiralar boşa çıktı."

İBB yetkililerinin elinde bir tahliye kararı olmadığı hatta tahliye için açılmış bir dava bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Kaymakamlığın tahliye girişiminden bir ay önce İBB'ye, tahliye isteğinin hukuksuz olduğu yönünde uyarı yazısı yolladığının ortaya çıktığı anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sonra dediler ki o binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz ama öğrendik ki binayı CHP'li İBB Başkanı'nın makam odası yapacaklarmış. Hatta binamızı işgal eden İBB ve CHP'li yetkililer 'Başkan' diyerek tabelalarını da asmışlar. Dileyenler, TÜGVA hesaplarımızdan görüntüleri izleyebilirler. 'Üçüncü taraflara kiraladınız' diye iftira attılar. 'Belge, kira kontratı, makbuz getirin' dedik. Yine getiremediler. Sonra 'kira bedeliniz düşük' diyerek saldırdılar. Aslında bu attıkları tüm iftiraların boşa çıktığının göstergesiydi."

Açıklamada, TÜGVA'nın, isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen bir saldırıyla karşı karşıya olduğu, vakıf hakkında yalan haberler yaptırıldığı, iftira ve linç kampanyası başlatıldığı aktarılarak, "Yurt dışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız excel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler" denildi.

TÜGVA'nın örgütlü bir yapıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Diğer birçok olayda karşımıza çıkan sözde gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular. Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler, sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir, milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir."

Bu operasyonun tek amacının, gençlerin yuvası olan ve her geçen gün büyüyen TÜGVA ve diğer vakıfların önünü kesmek olduğu kaydedilen açıklamada, "Ama başaramayacaklar ve gençlere karşı yenilecekler. Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız. Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız. En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak" denildi.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama Açıklaması - Haberler
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