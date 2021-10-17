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TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce İl Temsilcisi Ersoy Mutlu, "Tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz.

DÜZCE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Düzce İl Temsilcisi Ersoy Mutlu, "Tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz. Ülkemizin 81 ilinde gönüllümüzle birlik ve beraberlik içerisinde her geçen gün daha da büyüyoruz." dedi.

TÜGVA Düzce İl Temsilciliği üyeleri, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstermek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla Merkez Büyük Camisi önünde bir araya geldi.

Vakfın İl Temsilcisi Ersoy Mutlu, yaptığı açıklamada, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla organize şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını, sahte hesaplarla desteklenen asılsız belgelerin servis edildiğini söyledi.

Mutlu, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan, binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır." ifadesini kullandı.

Ülkenin ve milletin manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Mutlu, şunları kaydetti:

"Bir yerlerden elde ettikleri yalan yanlış bilgilerle tamamen masa başında hazırlanmış asılsız ve sahte belgelerle sözde gazetecilerin, yurt dışında kaçak yaşayan etki ajanlarının, kimlerin fonladığı bilinen medya şirketlerinin bu sahte ve asılsız dosyalarla sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algılara, tüm şeffaflığımızla yaptığımız açıklamaların dahi çarpıtılmasına ve manipülasyonlara karşı vakur ve erdemli duruşumuzu koruyor, hakkımızdaki yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yapıyoruz. Tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz. Ülkemizin 81 ilinde gönüllümüzle birlik ve beraberlik içerisinde her geçen gün daha da büyüyoruz."

Mutlu, yalanların değil, hakikatin kazanacağını, provokasyonların başarılı olmayacağını sözlerine ekledi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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