Tuğla yüklü tır, yolcu otobüsüne arkadan çarptı - Haberler
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Tuğla yüklü tır, yolcu otobüsüne arkadan çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tuğla yüklü tır, yolcu otobüsüne arkadan çarptı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, trafiğin aksamasına neden oldu.

SAMSUN (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, trafiğin aksamasına neden oldu.

Kaza ilçeye bağlı Bolaman mevkisi, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tuğla yüklü tır, önünde seyir halinde olan 34 YK 4334 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılırken, tırdan yola düşen tuğla parçaları nedeniyle Samsun-Ordu karayolu bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin yolda yürüttükleri temizlik çalışması sonucu trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Tuğla yüklü tır, yolcu otobüsüne arkadan çarptı

Tuğla yüklü tır, yolcu otobüsüne arkadan çarptı

Tuğla yüklü tır, yolcu otobüsüne arkadan çarptı

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