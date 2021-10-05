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Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'ta dün sabah yaşama veda eden SMA tip 1 hastası Tuğkan bebek bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta dün sabah yaşama veda eden SMA tip 1 hastası Tuğkan bebek bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'ta Satı Buket ve Coşkun Özkıdık çiftinin bebeği Tuğkan Uraz geçirdiği ameliyat sonrası hayata tutunamadı. 6 gün önce geçirdiği ameliyattan sağ çıkması ve doğum günü kutlanan Tuğkan'dan, dün sabah acı haber geldi. Ailesi ve Sinopluları acıya boğan Tuğkan Uraz Özkıdık için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Tuğkan bebeğin cenazesi sabah saatlerinde evinin önünden kaldırılarak öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Gelincik Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - SİNOP

Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı

Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı

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