TÜGİAD Başkanı Çevikel: Zamlar, rekabet gücümüzü aşağı çekiyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Doğalgaz sanayi tarifesinde yılbaşından bu yana uygulanan yüzde 148'e yaklaşan zam, üreticinin maliyet yükünü ağırlaştırıyor" dedi. Zamların rekabet gücünü aşağı çektiğini belirten Çevikel, küresel arenada rekabet gücünün muhafaza edilmesi için karar vericilerin üretici dostu bakış açısıyla zamları gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Yılbaşından bu yana doğalgaz sanayi tarifesinde yüzde 148'e yakın zam yapılmasının iş dünyasında endişe yarattığını belirten TÜGİAD ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üretimde çarkları döndürmek için çabalayan sanayicinin yükü ivedilikle hafifletilmeli. Organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yaklaşık yüzde 48 arttı" diye konuştu.

"REKABET GÜCÜNÜ ZAYIFLATIYOR"

Zamların rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek seviyede olduğuna dikkat çeken Çevikel, üretim süreçlerinin işleyişi için endişe duyduklarını belirterek "Üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Zorlu piyasa koşullarında doğalgazda sanayiye yönelik yüzde 48'lik artış ile yılbaşından bu yana yapılan zam oranı yüzde 148'e yaklaşmış oldu. Enerji maliyetlerinin yükselmesi, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki sanayicilerin rekabet şansını zorluyor. Mevcuttaki rekabet gücümüzü aşağı çekiyor. Doğalgazla elektrik üreten santrallerin maliyetleri arttığı zaman, piyasa takas fiyatı da yukarı hareket ediyor. Yani doğalgaz zamları, elektriğe de zam olarak yansıyor. Organize sanayi bölgeleri gibi enerji kullanımı yoğun yerler için yapılan zamlar, sanayicinin belini bükebilecek nitelikte. Üretim süreçlerinde işleyişin bozulma ihtimaline karşı endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

"MALİYET ARTIŞI MOTİVASYONU DÜŞÜRÜYOR"

Maliyet artışının zorlu süreçlerde bile üretmekten vazgeçmeyen iş insanları için motivasyonu düşürücü etkide olduğunu da dile getiren Çevikel, "Geçirdiğimiz zorlu süreçleri birlik beraberliğimiz ve sanayicimizin olağanüstü gayretiyle atlattık. Küresel pandemi sürecinde bile üretmekten vazgeçmeyen iş insanlarının üretim maliyetlerinin artmasıyla motivasyon kaybetmesini istemiyoruz. Sanayicimizin çarkları döndürebilmesi için omuzlarındaki maliyet yükünün hafifletilmesi gerekiyor. İş dünyası olarak karar vericilerden, alınan zam kararının üretici dostu bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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