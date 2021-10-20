Tüfekle vurulan yaralı vaşak için seferber oldular

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'ndeki dağlık alana mantar toplamak için çıkan vatandaşlar tarafından bir ağacın dibinde yaralı halde bulunan vaşağın tedavisi için ekipler seferber oldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edilen ve tüfekle vurulduğu tespit edilen vaşağın tedavisine başlandı.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, AA muhabirine, merkeze getirilen vaşağın yaklaşık 10 kilogram ağırlığında ve dişi olduğunu belirtti.

Vaşağın tedavisine başladıklarını ifade eden Kandır, "Yaptığımız tetkiklerde ne yazık ki vaşağın silahla vurulduğunu tespit ettik. Bedeninde çok farklı noktalarda çok sayıda saçma tanesi mevcut. Vaşak küresel ölçekte nesli tehlike altında olan bir canlı. Kedigillerden ve diğer kedilerden kısa kuyruğu ile ayrım sağlayabiliyoruz." dedi.

"Bedenindeki problem büyük"

Kandır, vaşağın durumunun ağır olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bedenindeki problem büyük ama elimizden geleni yapacağız, inşallah kurtulur. İlk etapta durumun ciddiyetini tespit etmeye çalışıyoruz. Vücudunda çok sayıda saçma tanesi var. Arka bacakları tutmuyor. Ne kadar kurtarabiliriz, bunu veteriner cerrah hocalarla istişaresini yapmaktayız. Onun için en iyisi hangisiyse o yolu izleyeceğiz."

Vaşakların sayılarının gittikçe azaldığını anımsatan Kandır, şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda karşımıza çok fazla vaşak vakası çıkmaya başladı. Daha birkaç gün önce Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ölü bir vaşak merkeze getirildi. Biraz yaşlıydı ve beslenememiş zayıf bir haldeydi. Enfeksiyona açık hale gelen vaşak ölmüştü. Hayvanlar beslenemiyorlar. İnsan baskısı çok fazla. Habitat kaybı çok fazla. Bu bağlamda duyarlılık göstermemiz gerekiyor."

Kandır, nesli tehlike altında olan hayvanların Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından korunduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Vaşak koruma altında olan bir tür. Gözlem çalışmaları da yapılıyor. Türkiye genelinde yürütülen çeşitli projeler var ancak yetersiz kalıyor. Vatandaşın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Bir canlının sürekli başını bekleyemeyiz, kitlesel bazda bir farkındalıkla, hayvana saygıyla, hayvanın yaşama şansını artırabilecek şekilde habitatlarından uzak durarak, onların avladığı canlıları avlamayarak onları koruyabiliriz. Örneğin tavşan, keklik bu tür hayvanlar vaşağın besin zincirinde, onları avlamamak gerek."

Vaşakların hiçbir şekilde insana saldırmadığını vurgulayan Kandır, "Kolay da görülmez, saklanır. Bu hayvanların nesli tehlike altında, artık sayıları çok azaldı. Ekosistemin bir parçası. Bunları da kaybedersek büyük bir genetik potansiyeli ve büyük bir türün çeşitliliğini kaybetmiş olacağız. Vatandaşlardan ricamız bu konuda duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.