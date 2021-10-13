Tufanbeyli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Enerjisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Enerjisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Okulun bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına, Kaymakam Abdullah Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı 19 projenin yer aldığı fuarı gezen Kaymakam Sarı, projeler hakkında bilgi aldı.