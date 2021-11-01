TÜDAM'dan "Cumhuriyet Bayramı Konseri"

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÜDAM) "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi. "Klarnette Kaya Kılıç, kemanda Deniz Mumcu ve Hüseyin Bülent Akdeniz, viyolada Mesut Tuncer ve piyanoda Oktay Köseoğlu'nun yer aldığı "Anadolu Klarnetli Beşlisi", Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Topal: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz"

TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal konserin açılış konuşmasında şunları söyledi: "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle birlik ve beraberlik içerisinde yürüyoruz. Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. TÜDAM ailesi olarak bizler de coşkulu bir konser ile bu kıymetli mirası bırakanları yad etmenin gururunu yaşıyor, onları rahmet ve minnetle anıyoruz. "

Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde sanatçılar; 'Sabahın Seherinde, Akşam Mahnisi, Kız Sen Geldin Çerkesten, Çökertme, Uzun İnce Bir Yoldayım, Nazende Sevgilim, Oynak, Kalamış, Çanakkale Türküsü, Derrule, Çay Elinden, Tabancamın Sapuni' eserlerini seslendirerek seyircilere keyifli dakikalar yaşattı.

Konser sonunda TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal, sanatçılara ve seyircilere teşekkür ederken konser, sanatçılara katılım belgelerinin verilmesiyle son buldu.

"Cumhuriyet Bayramı Konseri" kayıtlarına Anadolu Üniversitesi resmi YouTube kanalı üzerinden ve http://ana. do/3pc web adresinden erişim sağlanabiliyor.

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