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TÜBİTAK BiGG 2020 Yılı 2. Çağrısının Sonuçları Belli Oldu!

Habermetre - Haberler | Toplum
TÜBİTAK BiGG 2020 Yılı 2. Çağrısının Sonuçları Belli Oldu!

Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Cem Akyüz'ün Takım Sporlarına Yönelik Taktiksel Öğrenim ve Gelişim Yeleği Sistemi iş fikri TUBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

İSTANBUL (Habermetre) - Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Cem Akyüz'ün Takım Sporlarına Yönelik Taktiksel Öğrenim ve Gelişim Yeleği Sistemi iş fikri Tubitak tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Proje desteği ile birlikte kurulacak firma ile üretim faaliyetlerine İstanbul Teknoparkta başlanacaktır.

Spor Bilimleri Fakültesi dekanı M. Yavuz Taşkıran projenin akademik danışmanlığını yürütürken araştırma görevlileri Şerefcan Çakır ve Çağatay Selçuk Karakaş Spor Bilim Uzmanları olarak destek sağlamaktadır.

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