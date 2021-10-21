TÜBİTAK BiGG 2020 Yılı 2. Çağrısının Sonuçları Belli Oldu!

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim "BİGG" programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam etmekte. 2012 yılında başlatılan program kapsamında desteklenen 1663 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirmiştir. 2020 yılı 2. Çağrısı kapsamında 63 Uygulayıcı Kuruluş girişimcilere eğitim, mentorluk, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde hızlandırıcı hizmeti sağlamıştır.

Programın 2. Aşamasında girişimcilerin firmalarını kurmaları sonrası 200 bin TL'ye kadar sermaye desteği sağlanmaktadır. BiGG 2020 yılı 2. Çağrısına 2569 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. Bu başvurulardan 981 girişimci 63 Uygulayıcı Kuruluş'tan 1. Aşama desteği aldı. Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 339 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2. Aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu 136 girişimcinin 2020 yılı 2. Çağrısı kapsamında 2. Aşama desteği alması uygun bulundu.

2012-2021 Yılları Arasında 1799 Teknogirişim Firması BiGG Desteği Almaya Hak Kazandı

BiGG 2020 yılı 2. Çağrısı ile desteklenecek girişimcilerle birlikte Programdan yararlanarak kurulmuş girişim firması sayısı toplamda 1799'a ulaşmış olacak.

Desteği almaya hak kazanan 136 girişimci Ekim ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK'la sözleşme imzalayacak, 1 Kasım 2021 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak.

Destek almaya hak kazananların listesi için tıklayınız.

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