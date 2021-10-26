TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, 'Aperta Türkiye Açık Arşivi'ni tanıttı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Uluslararası Açık Bilim Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 'Aperta Türkiye Açık Arşivi'ni tanıttı ve kurumun 2022 hedeflerini açıkladı.

TÜBİTAK, 'Uluslararası Açık Erişim Haftasını' Aperta Türkiye Açık Arşivi'nin lansmanı ile kutladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte hem Aperta Türkiye Açık Arşivi tanıtıldı, hem de açık bilimin önemi vurgulandı. Etkinliğin ana konuşmacısı olan Prof. Dr. Mandal, 'Aperta Türkiye Açık Erişim Arşivi ile Ekosistemimizde Birlikte Başarma' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı Global Risk Raporu'ndaki verilere değinen Prof. Dr. Mandal, gelecek 10 yılda karşılaşılması beklenen salgın hastalıklar ve iklim değişiklikleri gibi sorunlara dikkat çekti. Sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımının artık gereklilik olduğunu ifade eden Mandal, bunun açık bilim ve açık erişim ile öğrenilebileceğini kaydetti. UNESCO'nun yayınlamış olduğu rapora da atıf yapan Prof. Dr. Mandal, raporun açık bilime olan ihtiyacının artık kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Mandal, güçlüklerin bölgesel değil küresel boyutta olduğunu, bilginin üzerine inşa edilince ve paylaşılınca kıymetleneceğini dile getirdi.

"2022 hedefimiz, TÜBİTAK açık bilim portalı olarak tüm bileşenleri ile birlikte sürecin yönetiminin sağlanması. Zaten 11. Kalkınma Planında da buna açık bir biçimde atıfta bulunulmuştur" diyen Mandal, "Bu noktada yapılacak olan araştırma verilerinin uzun süre saklanması ve kullanılabilmesi, referansları olması, dinamik bir yapı ve sürümler halinde yeni versiyonlarının geliştirilebilmesi. Görüş, öneri ve desteklere açığız" değerlendirmesinde bulundu.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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