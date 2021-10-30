TÜBA Enerji Sohbetleri Devam Ediyor

TÜBA Enerji Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Enerji Sohbetleri"nin ikincisi 31 Ekim 2021 Pazar günü, 14. 00 - 15. 00 saatleri arasında Zoom (https://t. co/Bd5s3mktFb) ve YouTube (https://bit. ly/3lMSVD1) üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

TÜBA Enerji Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu moderatörlüğünde yapılacak etkinlikte Kanada Waterloo Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur ile "Dünyada Enerji Eğitimi, Enerjide Sürdürülebilirlik ve Üniversitelerin bu Konudaki Katkısı" konuşulacak.

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