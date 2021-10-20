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TÜ'de "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
TÜ'de

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Balkan Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte öğrenci toplulukları stant açarak katılımcılara toplulukları hakkında bilgi verdi, müzik toplulukları mini konserler düzenledi.

Etkinlikler 22 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.

TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen hafta hava muhalefeti nedeniyle ertelenen buluşmanın coşkulu bir şekilde yapıldığını söyledi.

Etkinlik kapsamında TÜ'ye ait, her türlü aktivite, spor, bilim, bilişsel, sanat, kültürel faaliyetler, fikir üretme ve paylaşmaya ait 100'e yakın topluluğun stant açtığını ifade eden İşçimen, "Öğrencilerin aktivite yapacakları, boş zaman değerlendirecekleri, ilgi alanlarını keşfedecekleri bu buluşmada öğrenci dostu Edirne halkı ve TÜ öğrencileri buluşturmak hedefleniyor." dedi.

Buluşmada, başta AFAD, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitülü, İl Orman Müdürlüğü, Keşan Belediyesi, Türk Kızılay, Yeşilay, Tekirdağ Gezici Kütüphanesi, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi gibi pek çok kurum ve derneğin yer aldığının da altını çizen İşçimen, bu tür organizasyonların daha sık gerçekleştirileceğini ifade etti.

TÜ'de Topluluklar Buluşuyor etkinliği düzenlendi

TÜ'de Topluluklar Buluşuyor etkinliği düzenlendi

TÜ'de Topluluklar Buluşuyor etkinliği düzenlendi

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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