TSK Mehmetçik Vakfı Bölge Temsilcisinden Valimize Ziyaret

ERZURUM (Habermetre) - Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Erzurum Bölge Temsilcisi Emekli Albay Alp Arslan Eryılmaz Valimiz Hulusi ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kabullerinden dolayı Valimize teşekkür eden Eryılmaz, yürütmüş oldukları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Valimiz de Vakıf Temsilcisi Eryılmaz'a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, kendilerine teşekkür etti.

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