Trump'tan medyaya, ölümünün ardından Powell'a "iyi davrandıkları" eleştirisi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaşamını yitiren eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell için yayımladığı taziye mesajında medyayı, Powell'a öldükten sonra "çok iyi" davrandığı için eleştirdi.

Powell'ın ölümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımlayan Trump, başkanlığı döneminde yıldızının pek barışmadığı, kendisine kötü davrandıklarını savunduğu ve "Fake News (Yalancı Basın)" olarak nitelendirdiği medyaya yüklendi.

Trump, "Yalancı basının, Irak'ta büyük hatalar yapan ve buradaki sözde kitle imha silahlarını savunmasıyla akıllara kazınan Colin Powell'a, ölümünde bu kadar iyi davrandığını görmek mükemmel. Umarım bir gün bana da aynısını yaparlar." ifadesini kullandı.

Powell'ı "klasik bir sözde Cumhuriyetçi" olarak nitelendiren Trump, "Powell çok hata yaptı ama her neyse huzur içinde uyusun!" sözleriyle mesajına son verdi.

Powell kimdir?

ABD'nin New York eyaletinde 5 Nisan 1937'de Jamaikalı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Powell, New York şehrinin Harlem ve South Bronx bölgelerinde büyüdü ve City College of New York'ta okudu.

Mezun olduktan sonra orduya giren ve Vietnam'da da bulunan Powell, ilk siyasi görevine 1972'de Beyaz Saray üyesi olarak başladı.

1989'da dönemin ABD Başkanı George Bush tarafından Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Powell, bu görevinde Panama'nın işgali, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonlarının yanı sıra Körfez Savaşı'nın planlanmasında öncü rol oynadı.

George W. Bush döneminde 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin eden Powell'ın dört yıllık görev süresinin çoğunluğu 11 Eylül saldırılarının sonrasından oluştu.

BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınmıştı

2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınan Powell, Konsey'in 1441 sayılı kararına atıfta bulunarak Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılması gerektiğini belirtmişti.

Powell, konuşmasında "Irak'ın terörizme karışması hakkında Washington yönetiminin bildiklerini" Konsey ile paylaşmış, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.

26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 18 Ekim'de hayatını kaybetti.