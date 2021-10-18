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"TRT World Forum 2021" yarın başlıyor

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

TRT World Forum 2021, "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" temasıyla düzenlenecek.

TRT World Forum 2021, "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" temasıyla düzenlenecek.

TRT'nin yazılı açıklamasına göre yarın başlayacak etkinlik 20 Ekim'de sona erecek.

Sanal ortamda gerçekleştirilecek forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Bu yıl 36 ülkeden 100'e yakın konuşmacının katılımıyla 5'incisi düzenlenecek TRT World Forum'da liderler, uzmanlar, akademisyenler ve ünlü isimler "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" başlığı altında küresel sorunlara yeni bakış açıları ve yaklaşımlar getirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın da açılış konuşmaları yapacağı etkinlikte, iki gün boyunca iklim ve küresel sağlık krizlerinden uluslararası ekonomik kalkınmaya, Avrasya'nın yükselişinden dijital yönetişime kadar birçok önemli konu, alanında uzman isimlerce masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapması bekleniyor

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve açıklamaları dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu seneki etkinlikte de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile diğer çevrimiçi etkinliklerdeki formatlardan daha benzersiz bir deneyim sunan TRT World Forum 2021'de ayrıca ünlü sanatçılarca konserler de verilecek.

TRT World Forum 2021'e, www.trtworldforum.com internet adresi üzerinden kayıt olunabilecek ve etkinlik canlı takip edilebilecek.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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