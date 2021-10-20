TRT World Forum 2021'de popüler kültür konuşuldu

"Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" temasıyla düzenlenen Trt World Forum 2021'de, "Popüler Kültür ve Muhalefet" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

TRT World Sunucusu Elif Bereketli'nin yönettiği oturuma konuşan Lex Sounds Kurucusu Charles Burchell, pop müziğin tanımlanması zor bir janr olduğunu söyledi.

Müzik yapımcılığı ve eğitmenlik de yapan Burchell, pop müziğin geniş bir yelpazeden oluştuğunu belirterek, "Pop müzik çoğu zaman aslında o dönemde tüketicinin neyi istediği ya da plak şirketlerinin ve sektörün neye para yatırdığını gösteriyor bize." diye konuştu.

Geçmişte popüler olan şarkıcılardan örnekler veren Burchell, pek çok müzikte müzikal anlamda çok ciddi bir derinlik bulunduğunu, müziklerin tüketicilerin isteğine göre popüler olup olmamasının zamanla ortaya çıktığını ifade etti.

Charles Burchell, "Pop müzik ya da pop kültür gibi görünen pek çok şey eğlence alanına giriyor. Aslında zaten bildiği ve alışık olduğu içerikleri topluma tekrar sunan şeyler gibi görebiliriz bunları. Ama diğer tarafta da yeni bir şeyler sunan, bakış açınızı değiştirmeye çalışan sanatsal ifadeler var." değerlendirmesini yaptı.

Sanatsal ifade ile eğlence sektörünün farklı şeyler olduğunu fakat bugün aralarındaki çizgilerin geçmişteki kadar keskin olmadığını dile getiren Burchell, "Pop müzik her ikisini de kapsayabiliyor ve gerçekten son derece sanatsal bir ifadeyle insanlara meydan okuyan bir şeyin toplum tarafından kabul edildiği ve pop sınıfına girdiği durumlar da olabiliyor." diye konuştu.

"Temelde hepimiz popüler kültürü tüketiyoruz"

Newyork Üniversitesi Medya ve Kültür Profesörü Stephen Duncombe, geçmişte elit kültür ile halk kültürü arasındaki keskin çizgiler bulunduğunu söyledi.

Bugün ise bu ayrımın ortadan kalktığını dile getiren Duncombe, "Temelde hepimiz popüler kültürü tüketiyoruz, herkes tüketiyor. Evet bazı insanlar hala operaya gidiyor, bu biraz daha yüksek kültür gibi algılanıyor. Ama herkes televizyon dizilerini de izliyor. Dünyayı gezerken görüyorum pek çok kişi Muhteşem Yüzyıl'dan bahsediyor, şaşırıyorum. ABD'ye baktığımızda da herkes aynı televizyon dizilerini seyrediyor. Yani bu ayrıştırma aslında bence çok geçerli değil. Geçmişte kalmış bir şey." şeklinde konuştu.

Duncombe, ünlü isimlerin kültür değerlerinin ve toplumun anlaşılması bakımından önem taşıdığını belirterek, "Onlarla hemfikir olmayabiliriz ama bazen onlar standardı belirliyor ki bu da bence belirli bir düzeyde kendilerini nasıl yansıttıklarına dair ve siyasetten nasıl bahsettiklerine dair bir sorumlulukları olduğu anlamına geliyor. Zira ellerinde büyük bir kültürel güç var." dedi.

Londra Sanat Üniversitesi Öğretim Üyesi Lucy Moyse Ferreira ise yüksek kültür ile düşük kültür ayrımına hiçbir şekilde katılmadığını bunun geride kalmış bir düşünce şekli olduğunu belirterek, "Tarihe baktığımızda daha yüksek kültür ve alçak kültür ayrımı netti belki ama 2021'de artık bu çizgiler çok belli belirsiz ve çok da gereksiz aslında." ifadesini kullandı.

Ferreira, moda alanındaki trendlerin çoğu zaman düşünülenin aksine elitlerin bir kıyafet giymesiyle başlamadığını, sokaktan çıkarak yukarı doğru gittiğini ve daha sora lüks tasarım evlerinin de bunlara uyum sağlamak zorunda kaldığını anlattı.