TRT World Forum 2021'de Asya'daki sanat piyasası ele alındı

"Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" temasıyla düzenlenen Trt World Forum 2021'de, "Çin Sanat Marketi Yükselişte" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

TRT World Sunucusu Elif Bereketli'nin yönettiği oturumda konuşan ArtAsiaPacific Magazine Yayın Yardımcısı H.G. Masters, Çin'in modern sanatının küratör ve akademisyenlerinin köklerinin 1980'li yıllara dayandığını söyledi.

Çin'in sanat alanındaki çalışmalarının 1980'li yıllardaki açılımının bir parçası olarak ortaya çıktığını dile getiren Masters, 1990'lı yıllarda yeni sanatçılardan oluşan bir nesil yetiştiğini ifade etti.

Sanatçılardan ve çalışmalarından örnekler veren Masters, "Çin dünya sahnesine, en azından modern sanatlar sahnesine çıktı. Tabii ki bu da ekonomik yükselişiyle ve kültürel hareketlerle paralel şekilde gelişti. Dolayısıyla bir neslin ülke içinde başlayıp, bir dizi önemli topluluklar üzerinden yetiştiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

"Dünya, Çin'i sanat üzerinden anlamaya çalıştı"

Harvard Üniversitesi, Asya Sanatı Profösörü Eugene Wang, Çin'in 1980'li yıllarda reforma girdiğini, öncesinde kapıları kapalı bir Çin olduğunu söyledi.

Ekonomi alanında gelişen Çin'in merak uyandırdığını belirten Wang, "Bu öyküyü anlatmanın iyi bir yolu da sanat, çünkü hem görsel hem de dil engelini de aşan bir unsur. Dünya, Çin'i sanat üzerinden anlamaya çalıştı." şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen sergilerin bir ana anlatı sunduğunu ve dönüm noktası haline geldiğini dile getiren Wang, "İnsanlar çağdaş Çin'e dair anlayışlarını bu mihenk taşları üzerinden anlamlandırdılar. Aslında hikayenin özeti bu. Dünya Ticaret Örgütüne dahil olmasıyla ve ekonominin büyümesiyle Çin'e dair olan bu merak da arttı. Bir öykü var ve bu insanların ilgisini çeken bir öykü." değerlendirmesini yaptı.

W.Ming Art Kurucusu Xiaoming Zhang ise 2005'te sanat piyasasında çalışmaya başladığını, 2008'de New York'ta ilk satışlarını yaptıklarını ve bu dönemden sonra modern Asya sanatlarına duyulan ilginin de giderek arttığını ifade etti.

Sonraki hedeflerini de tutturduklarını belirten Zhang, "Tarihi satışlarla bir dönüm noktası gördük. Asya'da da bir yükseliş getirdi bu. New York'ta çok başarılı olan satışlar sonrasında akademi camiası ve piyasa, Çin'deki çağdaş sanata bakmaya başladı." diye konuştu.